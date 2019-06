Am morgigen Sonntag um 15 Uhr verwandelt sich der Kreislehrgarten Oberhaid in ein Reich der Sinne. Die Biologin Elke Puchtler aus Adelsdorf stellt ihr Buch "Lavendelschätze" vor und entführt die Besucher in die Welt des "blauen Wunders. Die Besucher lernen die richtige Zubereitung eines duftenden und entspannenden Aromatees kennen. Auch Gartenfans des Lavendels kommen auf ihre Kosten und erfahren Tipps und Tricks für ihren Lavendel auf dem Balkon oder im Garten. red