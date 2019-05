Lavendel für alle Lebenslagen

Kein Roman, sondern ein Sachbuch wird bei der nächsten Lesung am Freitag, 10. Mai, in der Adelsdorfer Buchhandlung Bücher Schmidt vorgestellt. Elke Puchtler hat das Buch "Lavendelschätze" verfasst, in dem sie sich mit Lavendel in all seinen Formen befasst, wie die Veranstalter der Lesung mitteilen. Wer Lavendel im Garten oder auf dem Balkon anbauen will, erfährt Wissenswertes über Standort, Pflege und gute Pflanzpartner. Dazu bewährte Heilanwendungen zur Stress mindernden Wirkung des Lavendels, Rezepte für Kosmetik, Aromatherapie und Pflanzenparfüm.

Rezepte und Porträts

Auch in der Küche begegnet Elke Puchtler dem Lavendel in seiner ganzen Vielfalt: Von der Möhren-Lavendel-Quiche bis zum Lavendel-Honig-Sahneeis hat sie über 50 vegetarische Rezepte zusammengestellt. Für ihr Buch besuchte die Autorin traditionelle Anbaugebiete des Lavendels in Frankreich, blickte aber auch Herstellern in Deutschland über die Schultern. Ihre Begeisterung für Lavendel und die Liebe zum Handwerk kommen in Porträts zum Ausdruck - vom Feld bei Detmold bis zur Kupferdestille in Maienfels. Ein Buch über eine außergewöhnliche Pflanze mit spannender Zukunft. Wer sich also umfassend über den Lavendel informieren möchte, der kann das am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr tun. Der Eintritt beträgt acht Euro und um Reservierung wird gebeten: E-Mail: info@buecher-schmidt.de, Telefon 09195/992057. red