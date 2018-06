Lautstark von der Schulbühne

"Wir haben es geschafft! Wir sind die Champions!" Mit dieser Feststellung traf Moderator Niklas Korzendorfer aus Marktzeuln den Nagel auf den Kopf. Nicht im russischen Kasan, sondern in der Obermainhalle wurde ein unterhaltsames Spiel aus Leidenschaft, Kreativität und Witz abgeliefert, das die 250 Besucher von Beginn an elektrisierte."We are the Champions" sangen selbstbewusst die 77 frisch gebackenen Abiturienten des Gymnasiums. Sie gaben zum Abschluss ihrer schulischen Laufbahn beim musischen Abend noch einmal Vollgas. Auch Schulleiter Thomas Meier wollte nicht abseits stehen und lieferte mit blonder Perücke einen selbstironischen Einblick in den beruflichen Alltag eines Paukers. Sein Anruf bei der Selbsthilfegruppe anonymer Schulleiter strapazierte gehörig die Lachmuskeln der Besucher.Korzendorfer, der zusammen mit Mats Partheymüller aus Marktgraitz souverän durch das Programm führte, hatte eingangs von einer langen Saison mit anstrengenden Spielen gesprochen. In dieser hätten sich die Lehrer mal als harte Gegner, mal als gute Mitspieler erwiesen. Was motiviert einen nach dem Finale - der Abiturprüfung - in die Verlängerung zu gehen? "Wir freuen uns alle, dass wir es geschafft haben. Das muss gebührend gefeiert werden. Das tun wir mit unseren Darbietungen, mit denen wir unseren Lehrern und Eltern eine Freude bereiten wollen", erklärte Partheymüller. Lautstark sang der Abiturientenchor in dem über zweistündigen Programm "Don't Look back in Anger - Blick nicht zurück im Zorn". Sie besangen auch den "Lemon Tree" (Zitronenbaum) - eine Weise, die mit ihrer ansteckenden Fröhlichkeit die Turnhalle zum Hort der guten Laune machte, in dem geklatscht und gesungen wurde.Leisere Töne schlugen Sängerin Alina Rump und Pianist Mats Partheymüller an, als sie die Ed- Sheeran-Ballade "Photograph" gefühlsbetont interpretierten. Bei ihrer Darbietung schwang eine gehörige Portion Wehmut mit über eine wunderschöne Zeit am Gymnasium Burgkunstadt . Was der Meier kann, das können wir schon lange, dachten sich die Schüler, die sich gleich in mehreren Kabarettblöcken einen Lehrer nach dem anderen vorknöpften. Diese wurden ironisch überspitzt durch den Satire-Fleischwolf gedreht, was Lacher wie diesen produzierte: "Die saublöde Aufgabe machen wir jetzt nicht", sagte der Lehrer zur Freude der Schüler. Als er ein "aber als Hausaufgabe" hinterherschob, klappte den Schülern die Kinnladen herunter.Ihr Rhythmusgefühl stellten die jungen Leute ebenfalls eindrucksvoll unter Beweis. Die Damen glänzen mit einem Jazztanz zum Lied "Low" von Flo rida feat. T-Pain.Den Vogel schossen jedoch die Herren der Schöpfung mit ihrem feurigen Herrentanz ab, mit dem sie als Männerballett auf jeder Prunksitzung groß rauskommen würden. Doch auch die Besucher des musischen Abends waren aus dem Häuschen. "Wir hamm's geschafft, es ist so unbegreiflich. Kommt wir zeigen's. Wir lass'n Konfetti für uns regen", schmetterte inbrünstig zum Abschluss ein vielstimmiger Chor und ließ den Worten Taten folgen.