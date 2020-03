Lautsprecherdurchsagen wecken schlimme Erinnerungen

Zum Artikel "Bayern verschärft Maßnahmen" im Coburger Tageblatt am 21./22. März 2020: Grundsätzlich unterstütze ich die drastischen Entscheidungen des bayerischen Ministerpräsidenten - der damit auch politische Stärke bewiesen hat -, die einschränkenden Maßnahmen betreff der "Corona-Krise" anzuordnen. Wenngleich ich diese Verschärfung bedauere und teilweise für nicht ausreichend erachte (Muss man in dieser Situation Väter in den Kreißsaal einschleusen?). Es ist bedauerlich, dass diese Maßnahmen erforderlich erscheinen, nur weil eine Minderheit von Uneinsichtigen Andere gefährdet.

Die Anordnung, in Coburg für Freitagnachmittag und - abend die neuen Verhaltensregeln durch die Feuerwehr mit Lautsprecher durch Coburgs Straßen fahrend zu verkünden, halte ich für überdenkenswert und zumindest unsensibel. Alle Menschen wie ich, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, überfällt extremes Unwohlsein, denn das sind die Klänge des Zweiten Weltkrieges, wenn Polizei und Soldaten vor dem nächsten Luftangriff warnten. Der gleiche fürchterliche Lautsprecherton, das gleiche Herumfahren in den Straßen - unerträglich für die Menschen, die das alles schon einmal erlebt haben!

Ich halte es für ein wenig unsensibel, sich dieser alten, in der heutigen Zeit nicht mehr notwendigen Methode der Bekanntmachung zu bedienen. Dies kann nur einer Generation passieren, die sich der Zeiten des Zweiten Weltkrieges nicht mehr bewusst ist und nicht mehr ermessen kann, was es bedeutet, diese Empfindungen durch solche entbehrlichen Maßnahmen hervorzurufen! Genau diese Ängste und Empfindungen zu schüren, ist das Falscheste, was man jetzt benötigt! Nur gut, dass es gar nicht mehr so viele Menschen gibt, die sich an solche Schreckenssituationen erinnern, es soll ja wohl mehr gelten für die Jüngeren mit ihrem Mangel an Verstehen.

Jochen Medau, Coburg