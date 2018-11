Lautertal beschenkt Rödental mit einer Säuleneiche

Gemeinsam haben am 23. November der Rödentaler Bürgermeister Marco Steiner und der Lautertaler Bürgermeister Sebastian Straubel einen Baum gepflanzt. Die Säuleneiche ist ein Geschenk der Gemeinde Lautertal anlässlich des 30. Jubiläums der Stadterhebung von Rödental, die am 23. September im Rahmen des Herbstfestes gefeiert wurde.

Die junge Säuleneiche wurde feierlich an der Freizeitanlage "Eller" in Rödental an ihren künftigen Wuchs- und Lebensort gesetzt. Bürgermeister Steiner bedankte sich bei der Gemeinde Lautertal und Bürgermeister Straubel für das großzügige Geschenk. red