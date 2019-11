Lauterer frisch gestärkt gegen Sassanfahrt

Das Fußballjahr biegt auf die Zielgerade ein: Noch zwei Spieltage stehen in der Kreisliga Bamberg an. Die spannende Frage vor dem 18. Spieltag: Können die Kellerkinder ihre Überraschungssiege vom vergangenen Wochenende wiederholen? Die SpVgg Lauter (14.) hat am Sonntag (14 Uhr) den ASV Sassanfahrt (7.) zu Gast. SpVgg Lauter - ASV Sassanfahrt

Der letztwöchige 2:0-Auswärtserfolg beim SV Ober-/Unterharnsbach dürfte der SpVgg Lauter neuen Auftrieb verliehen haben, um weiteren verlorenen Boden aus der Vorrunde gutzumachen, als sie doch arg Federn lassen musste. Nach diesem "Dreier" steht die SpVgg zwar immer noch voll im Abstiegskampf, doch noch in Reichweite zum hinteren Mittelfeld der Tabelle. Der Aufsteiger wird alle Hebel in Bewegung setzen, um im Heimspiel gegen den ASV Sassanfahrt, der Platz 7 innehat, auch vor heimischer Kulisse eine stabile Leistung abzurufen.

Erneut ist die Abwehr gefordert, die zuletzt zu null gespielt hat, nachdem die SpVgg zuvor mit 48 die meisten Gegentreffer der Liga bezogen hatte. In der Offensive, auch wenn die ebenfalls nicht immer überzeugte, ist Lauter für den einen oder anderen Treffer immer gut, doch auch hier ist Luft nach oben. Somit darf man gespannt sein, ob der Auswärtssieg nicht nur eine Eintagsfliege war. di