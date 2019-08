Lauterbach erstmals König

Hermann Lauterbach ist neuer Schützenkönig des Schützenvereins. Er holte sich erstmals die Königswürde mit einem 100,8 Teiler. 1. Adjudant wurde Thomas Opel, der erst kurz vor dem Hauptschießen dem Schützenverein beigetreten war. Er sicherte sich den zweiten Platz mit einem 174 Teiler und verwies Adolf Lauterbach (194 Teiler) auf den dritten. Die nächsten Plätze gingen an Melanie Teller (219 Teiler), Eveline Reinfeld (265) und Norbert Lauterbach (475). 116 Schützen aus 18 Vereinen beteiligten sich am diesjährigen Hauptschießen - und mit jeweils elf Schützen stellten die Königlich Privilegierte Schützengesellschaft Stadtsteinach und die Schützengilde "Unteres Tor" Bayreuth die stärksten Vereine.

Mit der Stadtkapelle Kupferberg formierten sich die Schützenschwestern und Schützenbrüder wieder zu einem stattlichen Festzug. Am Festplatz beim Schützenheim konnte Vorsitzender Werner Reinfeld auch die Schützenkönige aus Wirsberg, Untersteinach, Stadtsteinach und Presseck begrüßen.

Die Ergebnisse des Schießens in Neufang: Ehrenscheibe: 1. Sabine Tröger (Bad Berneck, 5,4 Teiler), 2. Roland Schödel (Stammbach, 13,2), 3. Harry Bauer (Kauernburg, 18,2); Gedächtnis-Scheibe: 1. Karl-Heinz Korn (Wirsberg, 30,1 Teiler), 2. Konrad Wich (Stadtsteinach, 43,8), 3. Rolf Zapf (Grub am Forst, 47,1); Glücksscheibe: 1. Heinz Fischer (Neudrossenfeld, 10,0 Teiler), 2. Horst Tröger (Bad Berneck, 11,8), 3. Karl-Heinz Korn (Wirsberg, 13,0); Meister-Luftgewehr: 1. Steffen Schmidt, (Unteres Tor Bayreuth, 100,5 Ringe), 2. Werner Altkofer (Unteres Tor Bayreuth, 98,4), 3. Maria Lotter (Untersteinach, 97,9); Meister AG: 1. Rolf Zapf (Grub am Forst, 106,0 Ringe), 2. Egon Barth (Presseck, 105,4), 3. Manfred Nowak (Neudrossenfeld, 105,0); Jugend-Scheibe: 1. Alexander Ultsch, (Stadtsteinach, 100,2 Ringe), 2. Emely Hartl (Wirsberg, 96,2), 3. Lisa Retsch (Sparneck, 91,2); Meister Luftpistole: 1. Valerius Rack (Neudrossenfeld, 100,1 Ringe), 2. Mark Trapper (Untersteinach, 98,6), 3. Philipp Stratmann (Altstadt Bayreuth, 98,3). Werner Reißaus