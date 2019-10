Lauter will ins Mittelfeld

Ein dickes Ausrufezeichen hat die SpVgg Lauter zuletzt im Abstiegskampf der Kreisliga Bamberg gesetzt. Mit dem 7:3 bei der SpVgg Mühlhausen beendete sie ihre Durststrecke und verbesserte sich auf Relegationsplatz 13. Nun will der Aufsteiger am heutigen Donnerstag (15 Uhr) nachlegen. Doch die Heimaufgabe gegen den SV Zapfendorf wird schwer.

Der SVZ kam nach einem schwachen Saisonstart immer besser in Fahrt und ist seit sieben Spielen unbesiegt. Allerdings verhinderten in dieser Zeit vier Unentschieden eine bessere Platzierung als Rang 6. Doch so weit, wie die Tabellenpositionen vermitteln, liegen Lauter und Zapfendorf gar nicht auseinander. Die SpVgg hat nur drei Punkte Rückstand auf den SVZ und könnte mit einem Heimsieg sogar am Gegner vorbeiziehen. Sollte die Offensive um Torjäger Christoph Schmitt (10 Tore) sich weiter treffsicher zeigen und die Defensive an Stabilität zulegen, scheint das kein hoffnungsloses Unterfangen. di