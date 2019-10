Lauter steht vor einem ungleichem Duell

Die Fußballer der SpVgg Lauter stehen am Sonntag in der Kreisliga Bamberg beim Tabellenzweiten DJK Tüschengereuth vor einer hohen Hürde. DJK Tütschengereuth -

SpVgg Lauter

Nach der neuerlichen 0:5-Klatsche ist es an der Zeit, dass die Lauterer wieder etwas Zählbares auf ihr Konto bringen. Vor allem in der Defensive hakt es an vielen Stellen. Mit 39 Gegentoren hat die Elf von Trainer Jonas Cron die meisten der Liga kassiert. Nun steht die schwere Aufgabe in Tütschengereuth an. Die Gastgeber sind punktgleich mit Tabellenführer SpVgg Stegaurach und klar favorisiert. Die DJK verfügt über die stärkste Abwehr. Offensiv hat die Heimelf dagegen ihre Probleme. Lauter braucht eine stabile Defensivleistung, um die drei Niederlagen andauernde Serie zu beenden. di