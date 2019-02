Lauter Schlag weist auf Unfallflucht hin

Zeugenhinweise erbittet die Polizei zu einer Unfallflucht in Haßfurt. Am Freitag hörte ein Zeuge um 9.15 Uhr in der Promenade einen lauten Schlag und sah noch ein größeres, blaues Fahrzeug davonfahren. Von dem Fahrzeug blieben große schwarze Seitenschweller aus Plastik zurück, die in Frankreich hergestellt worden sind. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein geparkter roter Golf an der linken Seite angefahren worden war. Hier beträgt der Schaden rund 1500 Euro. Wer kann der Polizei in Haßfurt Hinweis auf den Unfallflüchtigen mit dem beschädigten Fahrzeug geben?