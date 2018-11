Lauter Premieren bei der Krippenschau im Kastenhof

Sie ist eine feste Einrichtung, die alljährliche Krippenausstellung, die die Weismainer Krippenfreunde im November auf die Beine stellen. Bereits zum siebten Mal findet sie zum Martinimarkt am Mittwoch, 21. November, sowie am Samstag, 24. (ab 14 Uhr), und am Sonntag, 25. November (ab 10 Uhr), im Schönbornsaal im Kastenhof statt. Organisiert wird sie wieder von Erwin Herrmansdörfer, Gerhard Fiedler und Michael und Andreas Will.

Auch Stefanie Bornschlegel von der Tourist-Information des Nordjura-Museums ist begeistertvon der Ausstellung. Es wird wieder auch Kaffee und Kuchen für die Besucher geben. Und Gerhard Fiedler ist wie seine Mitstreiter schon jetzt stolz darauf, die Exponate präsentieren zu können.

In diesem Jahr hat das Ganze auch wieder eine Besonderheit. So werden nur Krippen zu sehen sein, die erstmals ausgestellt werden. Neben Krippen der vier Experten haben sich wieder über 50 Personen gemeldet, um ihre meist selbst gebauten Werke präsentieren zu können. Sie kommen inzwischen aus Bamberg, Coburg und Bayreuth.

Im vergangenen Jahr kamen 1300 Besucher zur Ausstellung. Egal, ob Wurzelkrippe, Bauernhaus mit Scheune, fränkische oder orientalische Bauten, die unterschiedlichsten Vorstellungen der Künstler zur Geburtsszenerie sind zu sehen. Fast noch interessanter sind die dazu gehörigen Garten- und Hintergrundanlagen. Stilistisch sind also keine Grenzen gesetzt. Sogar eine Hummelfigurenkrippe war schon dabei, erinnert sich Gerhard Fiedler mit einem Schmunzeln. rdi