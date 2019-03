Lauter müht sich zum Auswärtsdreier

Die SpVgg Lauter führt nach dem knappen Sieg beim FC Viereth die Kreisklasse Bamberg weiterhin an. SC 08 Bamberg - FC Baunach 1:7

Der Tabellenletzte aus Bamberg war chancenlos. Während die Hausherren die erste Hälfte noch einigermaßen offen gestalten konnten und sogar durch Muhammed Gösu in Führung gingen (1.), bestimmten die angriffsfreudigen Gäste im weiteren Verlauf die Begegnung nach Belieben. Bis zur Pause drehten sie den Rückstand und nach Wiederbeginn setzten sie in regelmäßigen Abständen den Torreigen fort. Letztlich waren die Nullachter froh, als sie der Schlusspfiff erlöste. Tore: 1:0 Göso (1.), 1:1 Andreas Altrichter (21.), 1:2 Eduard Gahl (44.), 1:3 Simon Jungkunz (45.), 1:4, 1:5 Jungkunz (64./69.), 1:6 Daniel Feulner (77.), 1:7 Jungkunz (89.) FC Viereth - SpVgg Lauter 3:4 Weitaus mehr Mühe als erwartet hatte der Tabellenführer beim FC Vierteh. Vor über 200 Zuschauern hielten die Gastgeber voll dagegen und verlangten dem Titelaspiranten alles ab. Auch einen schnellen 0:2-Rückstand verkrafteten sie bestens und kamen wieder auf 2:2 heran, ehe Lauter mit 3:2 in die Pause ging. Auch nach Wiederbeginn war es eine umkämpfte und in der Schlussphase hektische Auseinandersetzung mit vier Gelben und einer Roten Karte für die Hausherren sowie zwei Gelben für die Gäste. Tore: 0:1 Christoph Schmitt (6.), 0: Dano Zöcklein (13. Eigentor), 1:2 Tim Makorn (22.), 2:2 Andreas Wachter (28.), 2:3 Christoph Schmitt (32.), 2:4 Thomas Helmschrot (62.), 3:4 Fabian Holler (76.) SpVgg Trunstadt - DJK Priegendorf 1:2

Obwohl die Priegendorfer im ersten Durchgang Feldvorteile hatten, wussten sie damit nichts anzufangen. Doch zehn Minuten nach Wiederbeginn brach Goalgetter Alexander Els den Bann. Die Gäste zeigten sich keinesfalls geschockt und kamen zehn Minuten später durch Rebhan zum Ausgleich. Die Entscheidung besorgte acht Minuten vor Abpfiff durch Nils Häfner, was dem Spielverlauf nach auch verdient war. SG Reckendorf/Gerach - RSC Oberhaid 1:1

Die Zuschauer sahen eine Begegnung, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten und über die gesamte Spielzeit eine kämpferisch starke Leistung ablieferten. Die Oberhaider kassierten einen Platzverweise in der 44. Minute, der Geracher Zöttlein sah Gelb-Rot (69.) - zudem gab es mehrere Gelbe Karten in dieser hart umkämpften Partie. Schiedsrichter Frank Kaiser hatte nicht immer ein leichtes Amt. In der 12. Minute fiel die Gästeführung durch Sandro Deuber, die Dominik Schmidt zehn Minuten später egalisierte. Auch im zweiten Abschnitt bestimmten Kampf und Einsatz weiterhin das Geschehen, ohne das sich ein Team den Dreier erspielen konnte. FC Rentweinsdorf - TSV Viktoria Staffelbach 1:0

Spielerisch gesehen boten beide Mannschaften magere Fußballkost. Das goldene Tor erzielte Dennis Holzwarth in der 41. Minute per Freistoß. di