Sebastian Schanz Dieser Text ist als aktive Wirtschaftsförderung zu verstehen, nach dem Motto: Totgesagte leben länger.

Denn beinahe hätten wir die Wirtschaft in Lauter in unserer ÖPNV-Serie in Grund und Boden geschrieben. "Die Wirtschaft in Lauter hat nur am Mittwoch auf", hatten drei Jugendliche unserem Reporter erklärt - und ihm jede Hoffnung auf ein kühles Seidla genommen. Tja, hätte er mal gescheit recherchiert!

Dann hätte er herausgefunden, dass die Wirtschaft sehr wohl auch am Dienstag und so weiter offen gehabt hätte, er also sehr wohl auch ein Bier hätt könn getrink (trink gekönnt hätt? trink hätt gekönnt? hätt trink gekönnt?). Da ist sich unser Autor, obwohl fränkischer Muttersprachler, unsicher.

Nach dem Artikel jedenfalls kann sich der Wirt nun vor Anrufen kaum retten, wie er amüsiert berichtet. Die besorgten Bierliebhaber kann er beruhigen: Die Öffnungszeiten bestehen unverändert, samt Bundesliga-Übertragung am Samstag und hausgemachter Bizza an diesem Sonntag. Plötzlich sind lauter Leut im Lauterer Lokal.