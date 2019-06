Lauter Knall verriet Crash

Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr hörte ein Anwohner der Kriegsopfersiedlung einen lauten Knall. Später stellte er fest, dass sein blauer Skoda, der vor dem Haus am Straßenrand geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren worden war. Der 50-jährige Kronacher vermutet, dass ein Anhänger seinen Pkw beschädigt hat, da er sich an entsprechende Geräusche eines vorbeifahrenden Gespannes erinnert. Durch den Zusammenstoß wurde die linke Fahrzeugseite mit Kratzern und Dellen beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kronacher Polizei unter Telefon 09261/ 5030 entgegen.