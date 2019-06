Forchheim vor 18 Stunden

Unfallflucht

Lauter Knall in der Merianstraße

Eine Unfallfluch hat sich Donnerstagabend in Buckenhofen ereignet. Gegen 23.30 Uhr hörte der Ehemann einer 64-jährigen Skoda-Fabia-Besitzerin einen lauten Knall in der Merianstraße in Buckenhofen. Er ...