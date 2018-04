Lauter kämpft um Platz 2

Die SpVgg ist weiterhin Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse Bamberg 1, während für den FC Baunach in dieser Saison nicht mehr viel geht. Rentweinsdorf empfängt Trunstadt, die DJK Priegendorf ist spielfrei.



Kreisklasse Bamberg 1

FC Baunach - SV Dörfleins II

Für den FC Baunach ist die Saison so gut wie gelaufen. Mit Platz 6 ist man im Tabellenmittelfeld, für die Leimbach-Schützlinge geht es nur um eine Verbesserung des Tabellenplatzes.

SpVgg Lauter -

Post-SV Bamberg

Wichtiger ist das Spiel der SpVgg Lauter gegen den Post-SV Bamberg zu. Für die Gastgeber ist ein "Dreier" Pflicht, zumal mit Wacker Bamberg ein harter Konkurrent um Rang 2 zu Gast ist.

FC Rentweinsdorf -

SpVgg Trunstadt

In guter Verfassung befindet sich weiterhin der FC Rentweinsdorf, dem man gegen die SpVgg Trunstadt einen Dreier zutraut, auch wenn Vorsicht angesagt ist: Die Gäste sind noch nicht aller Abstiegssorgen ledig und werden voll da sein. di