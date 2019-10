Lauter hat in Strullendorf nichts zu bestellen

Eine deutliche 0:5 (0:3)-Auswärtsniederlage haben die Fußballer des Aufsteigers SpVg Lauter (14.) beim FC Strullendorf (10.) bezogen. Nach dem 1:2 gegen den SV Zapfendorf ist das die zweite Niederlage für die SpVgg Lauter, die in der Abstiegszone verharrt. FC Strullendorf - SpVgg Lauter 5:0 (3:0)

Erneut musste der Aufsteiger SpVgg Lauter in Strullendorf Lehrgeld bezahlen und eine deutliche Auswärtsniederlage hinnehmen. Die Mannschaft bekommt einfach keine Konstanz in ihre Vorstellungen und somit kommen die Niederlagen auch nicht überraschend. Vor allem der Lauterer Abwehr fehlt es derzeit an der Stabilität, was auch die über 30 Gegentore unterstreichen. Und da der ansonsten torgefährliche Angriffsmotor derzeit auch noch stottert, kommen diese Niederlagen nicht überraschend. Im Feld konnte die SpVgg die Partie über weite Stecken offen gestalten, doch mehr Zug nach vorn entwickelten die Gastgeber, die mit dem 3:0 zur Pause bereits für eine Vorentscheidung sorgten.

Nach dem Wiederbeginn versuchte die SpVgg Lauter, zumindest den Ehrentreffer anzubringen, doch selbst der blieb den Mannen um Spielertrainer Cron versagt, während der FC Strullendorf in den letzten 20 Minuten noch zweimal "einlochte". di