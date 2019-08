Lauter beim SCK vor hoher Hürde

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga Bamberg treffen zwei Aufsteiger aufeinander, und schon ist es ein Spitzenspiel. Während der Gastgeber am Sonntag (16 Uhr), SC Kemmern, zum Saisonauftakt mit dem 7:1 beim SV Dörfleins wohl den Vogel abschoss, gelang auch der SpVgg Lauter mit dem 3:2-Heimsieg über den ehemaligen Landesligisten SV Pettstadt der Einstand prächtig. SC Kemmern - SpVgg Lauter Mit dem 3:2-Heimsieg zum Saisonstart über den SV Pettstadt hat der Aufsteiger SpVgg Lauter ein erstes Zeichen gesetzt, dass er keinesfalls gewillt ist, in der Kreisliga den Punktelieferanten zu spielen. Das Team zeigte eine beherzte Vorstellung, die sicher für die kommenden Aufgaben Mut gemacht hat.

So auch, wenn es am Sonntag (16 Uhr) zum SC Kemmern geht, der mit einem beachtlichen 7:1-Kantersieg vom SV Dörfleins heimkehrte.

Für die Lauterer Spieler um Trainer Jonas Cron steht eine weitere Bewährungsprobe an. Cron weiß um die Schwere dieser Aufgabe. Sein Team wird versuchen, in Kemmern dagegenzuhalten. Cron dürfte sich mit seinen Jungs beim Mitaufsteiger einen Punkt zum Ziel gesetzt haben. di