Laute Beats in der Rhönfesthalle

Die "Ostblockschlampen" treten am Samstag, 4. Mai, in der Rhönfesthalle Stangenroth auf. Für das Aufwärmprogramm sorgen "Mischwerk" (FloBar und KevKa). Die "Ostblockschlampen", auch bekannt als "Eastblock Bitches", sind ein Electro-House-/Trap-/Moombahton-DJ- und Producer-Duo aus Deutschland. 2010 gaben sie ihr erstes Werk "Rude Nudes" heraus. Seitdem touren sie durch Europa. Unterstützung für ihre Produktionen bekamen sie von diversen Musikern: David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Major Lazer und viele mehr. Am 5. Mai verwandelt sich die Rhönfesthalle in eine Tanzfläche im Neon-Stil. Einlass ist ab 21 Uhr. Tickets: www.rhoenfesthalle.de sowie www.diginights.de. Foto: Benjamin Diedering