Laurenzi-Kerwa mit der Band "Glücksgriff"

In Pfaffendorf nimmt am heutigen Samstag die Laurenzi-Kerwa ihren Auftakt. Der Festbetrieb startet um 18 Uhr, während der offizielle Bieranstich um 19 Uhr erfolgt. Anschließend unterhält die Band "Glücksgriff" die Kirchweihbesucher. Am Sonntag, 11. August, steht zunächst um 9 Uhr der Festgottesdienst in der Filialkirche St. Georg bevor, danach laden die Feuerwehr und die katholische Kirchenstiftung, die beiden Veranstalter der Kirchweih von Pfaffendorf, zu einem Frühschoppen und Mittagstisch ein. Nachmittags gibt es auch Kaffee und Kuchen. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit, und wer von den Mädchen und Jugen Lust und Laune hat, der kann bei der Jugendgruppe der Gartenfreunde, den "Grünen Wichteln", basteln. dr