Laurentius-Senioren singen und hören Texte

Der Seniorenkreis Sankt Laurentius Ebern hält am Dienstag, 12. Februar, sein nächstes Monatstreffen ab. Beginn ist um 14 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in Ebern. Pater Rudolf Theiler will die Senioren mit meditativen Texten auf das Treffen einstimmen. Dabei sollen der Gesang und die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Zudem referiert der Apotheker Gunter Zimmerhackl zu dem Thema "Gesunde Ernährung 50 plus". Er gibt auch Anregungen und Tipps. Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, soll sich an das Seniorenleitungsteam (Gabi Kaspar, Telefon 09531/5160, Bärbel Dressel, Ruf 09531/8615, oder Inge Einwag, Telefonnummer 09531/8203) wenden. Neue Interessenten sind willkommen, heißt es in der Mitteilung. red