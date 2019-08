Laurentius Senioren besuchen Mödlareuth

Die Senioren St. Laurentius besuchen am Dienstag, 17. September, das Dorf Mödlareuth. 41 Jahre lang verlief die innerdeutsche Grenze mitten durch das Dorf entlang des Tannbachs. In Himmelkron hält Pater Rudolf Theiler in der Autobahnkirche eine Andacht. Das Abendessen ist in der "Frankenalm " geplant. Die Abfahrt ist um 11.30 Uhr am Marktplatz und um 11.40 Uhr an der Meisterschule in Ebern. Um eine Anmeldung wird bis 26. August bei Gabi Kaspar (Telefon 09531/5160) oder bei Bärbel Dressel (Telefon 09531/8615) gebeten. red