Laura Klopf wird Dritte

1 600 Kickboxer fanden sich zur Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) in Simmern ein. Auch die Kampfsportschule Rögner aus Ebern war dabei. Die IDM in Simmern bildet eine der letzten Hürden für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Kickboxen der WKU Germany, die dieses Jahr in Athen, Griechenland ausgetragen wird.Dass sich Erfahrung bezahlt macht, merkte man bei Günter Schönrock. Der Cadolzburger, der für die Kampfsportschule Rögner startete, erkämpfte sich bei den Herren den ersten Platz und holte zweimal Gold. Laura Klopf aus Zell am Ebersberg kämpft seit kurzem bei den Damen, sie schaffte Platz 3.Petra Barth aus Dörfleins bei Hallstadt startete bei den Damen im Leichtkontakt und im Kicklight. Die WM-Anwärterin kämpfte sich im Leichtkontakt auf den dritten Platz. Gold erhielt sie im Kicklight.Walter Hegner aus Ebersdorf bei Coburg startete bei den Formen mit und ohne Musik. Hegner begeisterte bei seiner Vorführung ohne Musik die Jury, hier bekam er den ersten Platz. In der Kategorie Formen mit Musik kam er auf den dritten Platz.