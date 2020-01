Laura Dirauf ist die neue Königin des Junkersdorfer Schützenvereins

Kein König, sondern eine Königin wurde am Sonntagabend im Schützenhaus in Junkersdorf proklamiert. Laura Dirauf erzielte diese Würde mit einem 54,1-Teiler und konnte die Scheibe der Schützenkönigin in Empfang nehmen. Die Jugendkönigin beim Verein in Junkersdorf wurde Annika Lurz.

Schützenmeister Kurt Schleicher sagte bei der Proklamation: "2019 war für uns wiederum ein ereignisreiches Jahr." Beim Grenzlandschießen in Eckartshausen konnten die Junkersdorfer Schützen Platz zwei belegen.

Der Schützenmeister bedankte sich bei allen Aktiven für ihre Leistungen. Für den Schützenverein Junkersdorf hofft er auf weiterhin gute Zusammenarbeit, eine gute Gemeinschaft sowie sportlichen Erfolg.

Viel Arbeit hatte Sportleiter Tino Arnold, der alle Schützenergebnisse des Jahres mit seinen Helfern auswertete, um die Schützenleistungen bei der Königsproklamation parat zu haben. Die Königswürde errang Laura Dirauf aus Rabelsdorf mit einem 54,1-Teiler. Erster Ritter wurde Tino Arnold (61,3) und Zweiter Ritter Eva Vorndran (66,1). Auf den weiteren Plätzen: Dominik Nembach (69,5), Alina Kraus (69,6) und Sebastian Denninger (121,5). Pokalsieger wurde Michael Denninger mit 49 Ringen, gefolgt von Eva Vorndran (45), Sebastian Denninger (47), Tino Arnold (46).

Jugendkönigin wurde Annika Lurz mit einem 73,9-Teiler. Erster Jugendritter wurde Samuel Förster (168,0) und Zweiter Ritter Hannes Weitz (881,8), gefolgt von Magnus Lurz (957,7) und Philipp Weitz (1132,0). Jugendpokalsieger wurde Samuel Förster mit 46 Ringen. Ihm folgten Annika Lurz (28) und Magnus Lurz (27). Die Jugendplakette errang Samuel Förster mit 187,7 Punkten, gefolgt von Magnus Lurz (225,3) und Hannes Weitz (237,2).

Laura Dirauf holte sich auch die Damenscheibe mit einem 19,6-Teiler. Ihr folgten Anna Weitz (23,3) und Eva Vorndran (39,2). Die Ehrenscheibe ging an Dieter Arnold mit einen 60,8-Teiler, gefolgt von Christian Braun (78,8) und Steffen März (161,6). Den Pistolenpokal errang Stefan Koch mit einen 44,3-Teiler. Auf den weiteren Plätzen lagen Kenny Lindner (183,8) und Gerhard Einwag (200,2).

Am Jedermannschießen nahmen 58 Personen teil. Die Plätze eins bis fünf erreichten Kilian Dietz mit einem 45,4-Teiler, Florian Gräbner (51,8), Heinz Denninger (59,9), Eva Vorndran (76,7) und Sebastian Denninger (82,6). Schützenmeister Kurt Schleicher hob hervor, dass die Scheiben von Rudolf Dominka erstellt worden sind.