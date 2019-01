Launisches Team zu Gast beim TV Ebern

Für die Handballteams des TV Ebern steht der erste Heimspieltag im Jahr 2019 an. Grund für die ungewöhnlich lange "Winterpause" sind die spielfreien Wochen während der aktuell laufenden Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark. Die Herren des TV Ebern (10.) empfangen am heutigen Samstag (17.30 Uhr) in der Bezirksoberliga Oberfranken die SG Marktleuthen/Niederlamitz (6.).

Bezirksoberliga Oberfranken

TV Ebern - SG Marktl./Niederlamitz

Für die Herren I ist das Heimspiel am Samstag der erste Pflichtspielauftritt seit fünf Wochen. Mit der SG Marktleuthen/ Niederlamitz haben sie sich dabei einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn nach wie vor sind sich beide Teams, von Gäste-Co-Trainer Wiedel einst als die letzten beiden echten Dorfvereine der Liga bezeichnet, freundschaftlich verbunden. So wurden die Eberner beispielsweise von zahlreichen Marktleuthenern beim Gastspiel beim HSV Hochfranken II unterstützt. Die Nettigkeiten werden jedoch wie gewohnt für 60 Spielminuten ruhen, zu viel steht für beide Teams auf dem Spiel.

Die Gäste dürfen sich keine weitere Schwäche erlauben, um den angestrebten vorderen Tabellenplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Schwankend waren bislang die Leistungen der Ostoberfranken. Auf Topleistungen wie gegen Gefrees und drei Siege vor der Winterpause folgten überraschende Punktverluste gegen Rodach oder Hochfranken II. Es ist die Frage, ob es Trainer Roch in der Pause gelungen ist, das Spiel seiner Mannschaft zu stabilisieren. Getragen wird der "rot-grüne" Angriffsmotor weiter vom starken Jakob Kassing. Unterstützung erhält er nicht nur von den treffsicheren Zapf und Ostwald. Mit der Nachverpflichtung von Eric Hammer gelang der SG ein Glücksgriff.

Auch für die Eberner ist dieses Spiel die erste Möglichkeit 2019, die bisher mäßige Punkteausbeute und die prekäre Lage im Abstiegskampf zu verbessern. Nach dem Sieg von Weidhausen in Ahorn sind die Jungs um Kevin Aumüller inzwischen auf Platz 10 abgerutscht. Coach Kammer muss flexibel sein, immer wieder fehlen erfahrene Spieler aus verletzungsbedingten oder persönlichen Gründen im Training oder langfristig, sodass die junge Garde um Nembach und Ruppert bereits zu diesem frühen Zeitpunkt stark gefordert ist. Zuletzt war das Spiel sehr stark auf den Toptorjäger der Liga, Joseph Weiß, fokussiert, sodass eine Maßgabe sicherlich sein muss, die Verantwortung im Angriff wieder auf mehr Schultern zu verteilen, um eine der besten Defensivreihen der Liga überwinden zu können.

Bezirksliga Ofr. West, Frauen

TV Ebern - TSV Burgebrach Nach dem 19:7 Sieg im Hinspiel gehen die Handballerinnen aus Ebern als Favorit in die Partie gegen den TSV Burgebrach am Samstag (15.30 Uhr) in der Dreifachturnhalle. di Ferner spielen am Samstag, 13.45 Uhr: TV Ebern - TS Lichtenfels (männliche A-Jugend); 19.05 Uhr: TV Ebern II - TSV Burgebrach (Herren)