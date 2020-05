Laufprojekt soll stattfinden

Sofern es die bayerische Landesregierung zulässt, findet ab 2. Juni bereits zum 13. Mal das Laufprojekt "Lauf10!" statt. Damit trotz des Abstandsgebots niemand alleine laufen muss, bieten der TSV Neuhaus und der SC Adelsdorf ab Dienstag, 2. Juni, auf dem Sportgelände des SCA einen "Lauf10!"-Treff an, der ein spezielles zehnwöchiges Trainingsprogramm mit vier unterschiedlichen Trainingsgruppen bietet. Sowohl den Joggern wie auch den Nordic Walkern/Walkern werden hier optimale Angebote unterbreitet, teilt Organisator Willi Wahl mit. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in funktioneller Trainingskleidung, mit Laufschuhen oder Walkingschuhen und gegebenenfalls Nordic-Walking-Stöcken.

Abschluss wird noch geplant

Ziel des Trainingsprogramms für Hobbyläufer, Wiedereinsteiger, Ungeübte und Sportmuffel ist es, einen Zehnkilometerlauf absolvieren zu können. Wer zum Abschluss der zehn Wochen Lust hat, seine neu erarbeitete Kondition mit vielen anderen Teilnehmern gemeinsam auszuprobieren, für den überlegen sich die Organisatoren noch eine schöne Veranstaltung, denn die ursprünglich geplante Abschlussveranstaltung kann am 17. Juli Wolnzach natürlich aufgrund von Corona nicht durchgeführt werden.

Gesundheitscheck ist Pflicht

Das Training unter fachmännischer Anleitung findet jeweils dienstags und donnerstags um 18.30 Uhr statt, außerdem gibt es ein zusätzliches Training "on top", das jeder Teilnehmer selbst steuern kann, sowie ein gezieltes "warming up" und "cool down" vor jeder geführten Trainingseinheit. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro für Nichtmitglieder (25 Euro für Mitglieder des TSV Neuhaus oder SC Adelsdorf) für alle angebotenen 20 Trainingseinheiten. Sie ist am ersten Trainingstag mitzubringen. Anmeldungen sind möglich bis 31. Mai unter www.sportclubadelsdorf.de/Startseite/Lauf10-2020/.

Wie es in der Pressemitteilung aus Adelsdorf weiter heißt, müssen Interessenten vorab unter www.sport.mri.turn.de auf den Button "über uns" und dann auf Projekt "Lauf 10!" klicken und unter Informationen den Fragebogen Gesundheitscheck downloaden und ausfüllen. Sie sollen Unstimmigkeiten mit dem Hausarzt abklären und den Bogen am 2. Juni zum ersten Training mitbringen. Ohne diesen Gesundheitscheck ist eine Teilnahme nicht möglich. red