Laufer Mühle setzt auf Qualitätsmanagement

Die Suchthilfe-Einrichtung Laufer Mühle im Aischgrund bietet abhängigkeitserkrankten sowie psychisch kranken, langzeitarbeitslosen und asylsuchenden Menschen Therapie, Tagesstruktur, Qualifikation bis hin zu sozialversicherungspflichtigen Anstellung - eine große Herausforderung für alle Mitarbeiter angesichts einer Vielzahl an gesetzlichen, gesundheitspolitischen und anderen Vorgaben und Bestimmungen.

Damit diese gemeistert werden kann, müssen unter anderem sowohl therapeutische als auch wirtschaftliche Prozesse, Kommunikations- und Informationsstrukturen und innere Abläufe gut aufeinander abgestimmt sein. Die Führungsmannschaft der Laufer Mühle ist überzeugt: "Qualitätsmanagement ist einer unserer Erfolgsgaranten dafür, dass uns all das immer wieder und immer besser gelingt."

Das 20. externe Audit der Laufer Mühle durch den Tüv Bayern Nord begann auch in diesem Jahr wieder traditionell mit einer Auftaktveranstaltung, bei der die Zielrichtung der Laufer Mühle in Sachen Qualitätsmanagement (QM) thematisiert wurde. Im Anschluss daran stimmte der Auditor Hans Sliepenbeek die Führungskräfte und Mitarbeiter der Laufer Mühle auf die zwei Tage gemeinsamen Audits ein und motivierte sie, mit Stolz das zu präsentieren, was in der Zeit seit dem letzten Audit geleistet wurde. Tatsächlich hat das Team der Laufer Mühle und der Sozialen Betriebe inzwischen längst so etwas wie Routine darin, den Nachweis dafür zu erbringen, dass das Qualitätsmanagement auf soliden Füßen steht. Die Geschäftsführung betonte denn auch, dass einen wesentlichen Beitrag dazu die QM-Frau der Laufer Mühle, Daniela Neukamm, leistet.

Nach dem Audit ist vor dem Audit, sind sich die Mitarbeiter nach zwei intensiven Tagen bewusst. Bange ist niemandem, denn die Verpflichtung zu Qualität ist in der Unternehmensphilosophie seit Jahren fest verankert und nicht nur an diese eine jährliche Veranstaltung gekoppelt.