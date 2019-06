Laufen für einen guten Zweck

Eine gute Nachricht für die Freunde des Laufsports: Am Samstag, 22. Juni, wird ab 10 Uhr in Bad Rodach an der Therme Natur die neu ausgeschilderte Halbmarathonstrecke Bad Rodach - Bad Colberg feierlich eingeweiht. Die Einweihung findet im Rahmen des Kurpark- und Fischerfestes statt. Auch an der Median Terrassentherme in Bad Colberg finden Aktionen statt.

Um 10 Uhr starten an der Therme Natur Läufe für einen guten Zweck. Die Rodachtal-Initiative weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass eine Anmeldung für die Läufe nicht erforderlich ist. Bis 14 Uhr kann jeder kann mitmachen. Jeder läuft so weit wie er kann, Lust hat oder spontan Gutes tun möchte. Besondere Anstrengungen lohnen, denn Sponsoren spenden für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro. Das von den Teilnehmern "erlaufene" Geld kommt dann den Mehrgenerationenhäusern Heldburg und Bad Rodach zu Gute.

Ganz vorne an der Startlinie mit dabei: Bad Rodachs Bürgermeister Tobias Ehrlicher, Heldburgs neuer Rathauschef Christopher Other und der erste Vorsitzende der Initiative Rodachtal, Ahorns Bürgermeister Martin Finzel.

Geboten sind außerdem Muskel- und Aufwärmtrainings mit Profis und natürlich das bunte Veranstaltungsangebot des Kurparkfestes in Bad Rodach. Die redlich ins Schwitzen gekommenen Teilnehmer erwartet eine kostenlose Dusche und eine schöne Überraschung-

Informationen zur Veranstaltung gibt es auf initiative-rodachtal.de und thermenatur.de red