Laufen für den guten Zweck

Bereits ihren vierten Sponsorenlauf veranstaltete die Grundschule Hollfeld. Bei idealen Witterungsbedingungen, ausgestattet mit nagelneuen Schul-Shirts, ging es zu einem 2,5 km langen Rundkurs im Kainachtal. Die Kinder waren gut versorgt und erhielten an drei Stationen Wasser, Obst und Gemüse, was ohne den tatkräftigen Einsatz der Mitglieder des Elternbeirats nicht möglich gewesen wäre, wie die Schulverwaltung mitteilt.

Der karitative Erlös des Laufs 2019 wird dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) Bamberg in Form einer zweckgebundenen Spende für Aktionen mit oberfränkischen blinden Schülern oder notwendige Hilfsmittel für integrativ beschulte sehbehinderte Kinder zugutekommen. Am Ende wurden 1936 Kilometer erlaufen. 2700 Euro gehen an den BBSB.

Die Aktion war auch Hilde Heilmann zu verdanken. Als Mitglied des BBSB besucht sie im Rahmen des HSU-Unterrichts der 3. Klassen viele Grundschulen. Sie weiß vom Leben und den Hilfsmöglichkeiten eines Blinden anschaulich, lebensfroh und ohne jede Larmoyanz zu erzählen. Rasch verloren die Grundschüler die anfängliche Scheu vor der Behinderung und fingen an, unbesorgt zu fragen und alles Angebotene mit Interesse zu testen, heißt es in der Mitteilung.

Besonders erfreulich sei gewesen, dass Hilde Heilmann mit einigen Helfern zum diesjährigen Sponsorenlauf gekommen war. Zwischen den Etappen machten alle Kinder Station an einem besonderen Stand mit kleinen Geschenken und vor allem vielen altersangemessenen Möglichkeiten, sich in das Leben eines blinden Kindes einzufühlen. Auch der Umgang mit dem weißen Stock konnte im Hindernisparcours ausprobiert werden. Luisa, ein sehbehindertes Mädchen, wurde eigens von ihrem Vater gebracht und machte Fühlexperimente mit den Schülern. Besonderes Interesse galt dem Schreiben der Schülernamen in Punktschrift. Später erhielten die Kinder Brillen, die die Sicht zu 90 Prozent einschränkten. Die Schüler warfen sich Bälle zu, deren Innenleben ein Glöckchen enthielt. Sie konnten sich auf der Wiese ausschließlich mithilfe des Gehörs orientieren. red