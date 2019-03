"Laufen durch Dreck"

Rund 40 Zuhörer füllten das Jugendheim bei der Bürgerversammlung. Und es wurde auch ein wenig emotional.

Bürgermeister Bernhard Storath warb mit den Worten "Wir müssen halt unsere Hausaufgaben machen" um Verständnis, dass die Pro-Kopf-Verschuldung bis Ende 2019 ansteigen wird. Sinnvolle Sanierungen wie beim "Haus der Bäuerin" oder Neubauten wie die Kindertagesstätte in Ebensfeld seien das eine, der Faktor "Mensch" bleibe aber auch 2019 unersetzlich, so die Quintessenz der Rede.

Deutlich wird dies etwa am Beispiel Feuerwehr. Zum einen sind die Eggenbacher froh, dass ihr Feuerwehrhaus heuer den notwendigen Anbau erfährt und die Wehr ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug bekommt. Im selben Atemzug thematisierte der Bürgermeister allerdings eine unvermeidliche strukturelle Veränderung, die man gerne vermieden hätte: Bedingt durch Probleme betreffend die Kommandantennachfolge der freiberger Feuerwehr werde es, so Storath, künftig nur noch eine gemeinsame Dienstfeuerwehr für Eggenbach, Freiberg und Draisdorf geben. Die einzelnen Feuerwehrvereine blieben indes bestehen, hieß es weiter. "Wir sind, so denke ich, auf einem guten Weg, um den Brandschutz hier bei euch aufrechtzuerhalten", gab sich Storath betont optimistisch.

Die sportlichen Naturen unter den Zuhörern verfolgten besonders aufmerksam die Ausführungen zur geplanten Radwegeverbindung von Döringstadt über Eggenbach nach Lahm im Itzgrund im Rahmen eines landkreisübergreifenden Leader-Projektes. Die Länge der Radwegeverbindung beträgt 7,7 Kilometer, soll über bestehende Feld- und Waldwege sowie innerörtliche Straßen verlaufen. Rund 5,6 Kilometer befinden sich auf dem Gebiet des Markes Ebensfeld, der übrige Teil auf dem Gemeindegebiet Itzgrund. Tobias Walter von der Gemeindeverwaltung zeigte das 150 Meter lange Teilstück, das als wohl einziger Abschnitt an der Strecke neu gebaut wird, nämlich am Ortsende Eggenbachs in Richtung Ebensfeld. Das Projekt soll heuer auf den Weg gebracht werden, dessen Umsetzung findet vielleicht schon im Herbst dieses Jahres statt, wahrscheinlicher ist aber eine Realisierung erst 2020.

Ein Punkt, der manchem Eggenbacher auf den Nägeln brennt, ist der fehlende Gehweg an der Hauptstraße. "Wir laufen durch den Dreck in die Ortschaft. Das ist ein untragbarer Zustand, da muss etwas passieren", beschrieb ein Einwohner seine Sichtweise. Auch der Sicherheitsaspekt etwa für Eltern mit Kinderwagen - und dies verstärkt in den Wintermonaten bei zusätzlicher Einengung durch Schnee am Fahrbahnrand - wurde angesprochen. In diesem Zusammenhang wurde daran erinnert, dass vor zehn Jahren gefragt worden sei, ob der Wunsch nach einem Gehsteig bestehe. Dies lehnten die Eggenbacher ab, wohl vor allem auch deshalb, weil sie im Falle der Realisierung des Gehwegs per Umlage zur Kasse gebeten worden wären.

Ob die Eggenbacher bei der heutigen Rechtslage sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um die komplette Neuanlage eines Gehwegs handeln würde, durch eine solche Maßnahme finanziell belastet werden würden, darüber konnte keine definitive Aussage getroffen werden. Zudem müsste hierfür noch eine weitere Voraussetzung geschaffen werden, ergänzte der Bürgermeister: "Wenn wir es angehen wollten, bräuchten wir außerdem erst Grunderwerb." Dass es sich um eine Kreisstraße handelt, mache die Umsetzung nicht einfacher. Mancher Bürger ließ sich von der schwierigen Ausgangslage nicht abschrecken. "Das Thema Gehsteig sollte unbedingt neu aufgerollt werden, der muss ja gar nicht eineinhalb Meter breit sein", meinte ein Eggenbacher. Ein durchgehender Gehweg wäre wohl eh nicht möglich. Ein anderer Zuhörer plädierte für die Renaturierung des teilweise verrohrten Bachlaufs im Ort.