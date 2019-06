Lauf feiert zwei Tage Kerwa

Am kommenden Wochenende laden die Laufer zu ihrer Kerwa in den kleinen Ortsteil von Adelsdorf ein. Los geht es am Samstag, 1. Juni, um 14.30 Uhr mit dem Bieranstich, den Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) persönlich vornimmt. Um 16 Uhr wird der Kerwasbaum mit Unterstützung der Adelsdorfer Musikanten aufgestellt. Um 18.30 Uhr spielt der Alleinunterhalter Jürgen Weber auf und sorgt für beste Stimmung bis weit in die Nacht. Für Verpflegung ist an beiden Tagen gesorgt, am Sonntag, 2. Juni, gibt es ab 10 Uhr Weißwürste und anschließend Mittagessen. red