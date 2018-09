Lauenhainer wünschen sich ein Dorfgemeinschaftshaus

Aufgrund der zu erwartenden Schließung der "Flurbachschänke" wird es in absehbarer Zeit in Lauenhain keine Versammlungsmöglichkeit mehr für Vereine sowie private Feierlichkeiten geben. Nach Auszug der Mieter aus der Wohnung der ehemaligen Schule würde sich das Gebäude für einen Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus anbieten. Bei der jüngsten Ortsteil-Versammlung wurden nun gemeinsam mit den Bürgern Anforderungen an den gewünschten neuen Treffpunkt erarbeitet.

Was will ich? Was brauche ich? Wie kommen wir gemeinsam dort hin? Die Ortsteil-Versammlung solle, so Bürgermeister Timo Ehrhardt (SPD), hierzu erste Ansätze und Antworten liefern. Die Bürgerbeteiligung sei bei dem Vorhaben enorm wichtig. Wie sehr sich die Lauenhainer ein Dorfgemeinschaftshaus wünschten, habe auch das bereits durchgeführte Treffen mit Vertretern örtlicher Vereine gezeigt. Dankbar zeigte sich Ehrhardt auch dem Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken gegenüber, mit dem man bereits die Fördermöglichkeiten für den Umbau der ehemaligen Lehrerwohnung besprochen habe. Für eine solche Sanierung stehe eine Fördersumme von 200 000 Euro zur Verfügung, bei einem eventuellen Neubau an anderer Stelle 150 000 Euro. Die Restkosten trage die Stadt, wobei die Finanzierung haushaltstechnisch bereits in trockenen Tüchern sei. "Wir können beide Varianten voranbringen. Wichtig ist, was ihr sagt", bekundete der Rathauschef.

Schwierige Doppelnutzung

Aufgeteilt in zwei Arbeitsgruppen trugen die Bürger in einer Art Workshop ihre Wünsche, Erwartungen sowie Anforderungen an ein Dorfgemeinschaftshaus zusammen. Der benötigte Platzbedarf liegt bei etwa 60 qm. Gewünscht wird der Einbau einer kleinen Küche, eine Schließ- und Zapfanlage, ein Lagerraum für Vereinsakten sowie eine Grundausstattung im Bereich Multimedia und Elektrotechnik. Die Räumlichkeiten sollten möglichst barrierearm sein. Die Teilnehmer erachteten die Parallelnutzung Kindergarten/Dorfgemeinschaftshaus, wie sie zuvor schon vom Kindergartenträger Awo angedacht war, als schwierig umsetzbar, da die jeweiligen Anforderungen sehr weit auseinandergehen. Deshalb sei der Vorschlag laut geworden, die oberen Räume ausschließlich für die Dorfgemeinschaft zu nutzen und den Kindergarten in Richtung Garten zu erweitern.

Bürgermeister Ehrhardt nahm alle Wünsche und Anregungen auf und bekundete, dass man in alle Richtungen denke. So werden nun auch Fördermöglichkeiten für einen etwaigen Kindergartenanbau in Erfahrung gebracht. hs