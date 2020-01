Laubenstraße wird heller

Der Gemeinderat trifft sich am Montag, 13. Januar, um 19.30 Uhr zur ersten Sitzung im neuen Jahr. Neben dem Antrag auf Wiederaufnahme eines landwirtschaftlichen Betriebs stehen eine Garagenaufstockung in Hegnabrunn und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Laubenstraße auf der Tagesordnung. red