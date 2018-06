Latin-Jazz in der Kulturscheune Neusles

red



"Los Pionieros Latinos " (Musikhochschule Würzburg) treten am Sonntag, 24. Juni, in der Kulturscheune in Neusles zum Frühschoppen auf. Unter der Leitung des Latin-Musikers Tomas Perez spielt die Band Latin-Jazz-Classics. Ein fetziger Bläsersatz (fünf Musiker an Saxofon, Trompete, Posaune), eine starke Rhythmussektion (zwei Perkussionisten, ein Schlagzeuger), Gitarre, Bass und Piano entwickeln groovige Latin-Klänge. Der Beginn ist um 11 Uhr. Weitere Infos unter www.facebook.com/pioneroslatinosband/