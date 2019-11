Laternenzug der Kita St. Nikolaus

An alle Kinder, Eltern, Verwandte und Freunde ergeht Einladung, um mit der Kita St. Nikolaus das Sankt- Martinsfest zu feiern. Treffpunkt zum Laternenumzug durch die Höchstadter Innenstadt mit anschließender Martinsfeier auf dem Kirchplatz ist der Schloßplatz in Höchstadt am Dienstag, 12. November, um 17.30 Uhr. Der Zug startet auf dem Schloßplatz, geht weiter zum Seniorenheim St. Anna, zurück zum Marktplatz und von dort direkt zum Kirchplatz. Dort findet der Abschluss mit Kinderglühwein, Wiener und Brezen statt. Alle Besucher werden gebeten eigene Tassen für den Glühwein mitzubringen. Als Abschluss sorgt der Elternbeirat fürs leibliche Wohl. red