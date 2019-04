Laternenmast stand im Weg: Fahrerflucht

Gegen den Laternenmast vor dem Friedhof in Teuchatz stieß am Montagmittag ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile an der Unfallstelle und den sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 83-Jähriger aus dem Landkreis als verantwortlicher Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden.