Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit von Freitag, 14. Juni, 16 Uhr, bis Dienstag, 18. Juni, 10.15 Uhr, eine Laterne in der Straße "Zur Rampe" beschädigt und den verursachten Schaden nicht gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Lkw handelt. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol