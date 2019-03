Laterne angefahren und geflüchtet

Einen lauten Knall auf der Straße vor seinem Haus hörte ein Anwohner in der Bäckergasse in Euerdorf am späten Freitagabend. Da er zunächst dachte, dass ein Fahrzeug gegen die Fassade seines Hauses gestoßen sei, verließ er seinen Hof und betrat die Straße. Dort konnte er noch einen dunklen Kleintransporter mit auf den Hecktüren lackierten bunten Dreiecken sehen, der sich in Richtung der Schweinfurter Straße entfernte. Am nächsten Tag wurde festgestellt, dass der Transporter gegen eine Straßenlaterne gestoßen war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol