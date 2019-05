Laterne an der Festwiese

In der für Dienstag, 28. Mai, anberaumten Sitzung des Gemeinderates geht es unter anderem um den Zuschussantrag der SpVgg Heßdorf zur Erneuerung der Ballfangeinrichtungen, um den Antrag des Klebheimer Traditionsvereins zur Errichtung eines Stromanschlusses und einer Straßenlaterne an der Einfahrt zur Festwiese Klebheim sowie um die Widmung der Straße zur ehemaligen Kläranlage in Hannberg. Des Weiteren gibt es Informationen über den aktuellen Sachstand zur Grundschulsanierung und zur Bauausführung bezüglich der Anlegung einer Freizeitfläche zwischen Heßdorf und Untermembach. Sitzungsbeginn ist um 18 Uhr im Gemeindezentrum. red