Late-Night-Show im Theater

Am kommenden Samstag, 8. Februar, ist das Publikum ab 21.30 Uhr unter dem Motto "ETA trifft ..." wieder eingeladen, Menschen kennenzulernen, die auf und hinter der Bühne des E.T.A.-Hoffmann-Theaters arbeiten.

Bei freiem Eintritt geleiten Daniel Seniuk und Eric Wehlan durch den Abend. Das Duo, in der Show zu sehen als Showmaster ETA (Daniel Seniuk) und Assistent Dirk (Eric Wehlan), lädt laut Pressemitteilung Schauspieler sowie Mitarbeiter in die Show ein, ungeschminkt und ohne Textvorlage. In Gesprächen, Videos, musikalischen Einlagen und Spielen lernt das Publikum die Menschen kennen, die auf und hinter der Bühne des Theaters wirken. red