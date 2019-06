Late Night im Theater

"ETA trifft ..." ist seit der Spielzeit 2015/16 die Late-Night-Show im E.T.A.- Hoffmann-Theater. Durch den Abend geleiten Daniel Seniuk, Eric Wehlan und Anna Döing. Das Trio, in der Show zu sehen als Showmaster ETA (Daniel Seniuk), Assistent Dirk (Eric Wehlan) und als Investigativjournalistin Magdalena Hagedorn (Anna Döing), lädt Schauspieler sowie Mitarbeiter in die Show ein, ungeschminkt und ohne Textvorlage.

In Gesprächen, musikalischen Einlagen oder Spielen lernt das Publikum die Menschen kennen, die auf und hinter der Bühne des Theaters wirken. Am Samstag, 8. Juni, werden ab 21.45 Uhr in der "Treffbar" des Theaters Jakob Wiesinger, Aushilfe für Inspizienz und Technik, und die Schauspielerin Marie-Paulina Schendel zu Gast sein. Marie-Paulina Schendel ist seit dieser Spielzeit in Bamberg und aktuell auf der Bühne zu sehen als mysteriöse Schlaffrau in "Die Zeit und das Zimmer". red