Late-Night im Theater

"ETA trifft..." geht am Samstag, 16 Februar, um 21.45 Uhr in die nächste Runde. Das Format ist seit der Spielzeit 2015/16 die Late-Night-Show im E.T.A.-Hoffmann-Theater. Der Eintritt ist frei.

Durch den Abend führen laut einer Mitteilung des Theaters dieses Mal Daniel Seniuk, Eric Wehlan und Anna Döing. Das Trio, in der Show zu sehen als Showmaster ETA (Daniel Seniuk), Assistent Dirk (Eric Wehlan) und Investigativjournalistin Magdalena Hagedorn (Anna Döing), lädt Schauspieler und Mitarbeiter in die Show ein, ungeschminkt und ohne Textvorlage. In Gesprächen, musikalischen Einlagen oder Spielen lernt das Publikum die Menschen kennen, die auf und hinter der Bühne des Theaters wirken.

Diesmal werden die Souffleuse Jutta Vogel und der Schauspieler Stefan Herrmann zu Gast sein. red