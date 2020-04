Lastwagenfahrer hat 3,64 Promille

Rekordverdächtig erscheint der Promillewert, mit dem ein Lastwagenfahrer am Wochenende im Kreis Haßberge unterwegs war. Am Samstagabend kurz vor 18 Uhr wurde eine Verkehrsteilnehmerin

auf der Maintalautobahn nahe der Anschlussstelle Theres auf eine Sattelzugmaschine mit litauischer Zulassung aufmerksam, die die gesamte Fahrbahnbreite brauchte. Nach dem Verlassen der Autobahn verfolgte die Zeugin den Lastwagen bis auf den Parkplatz eines nahe gelegenen Verbrauchermarktes in Obertheres. Hier wurde eine zweite Zeugin auf den augenscheinlich betrunkenen Fahrer aufmerksam, als dieser torkelte und zudem noch stürzte. Dank der Tatsache, dass die Zeuginnen umgehend die Polizei verständigten, konnte eine Streife der Polizei die geplante Weiterfahrt des Sattelzugs verhindern. Der Alkoholtest beim weißrussischen Fahrer ergab einen Wert von 3,64 Promille. Es folgten die Sicherstellung seines Führerscheins und eine Blutentnahme im Krankenhaus in Haßfurt. Nachdem in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben worden war, wurde der Lastwagenfahrer aus dem Polizeigewahrsam entlassen.