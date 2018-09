Lastwagenfahrer fährt einfach davon

Am Montag hat ein Hausbesitzer in Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) vom Fenster aus beobachtet, wie ein Lkw vor seinem Anwesen rangierte und dabei gegen einen Holzzaun stieß und diesen leicht beschädigte. Der Geschädigte sprach den Fahrer an. Dieser sagte noch etwas von Polizei, so dass der Hausbesitzer annahm, dass der Verursacher am Fahrbahnrand anhält. Stattdessen fuhr er einfach davon. pol