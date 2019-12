Lastwagen zertrümmert Heckscheibe

Am Montagvormittag hat ein 58-jähriger Mann mit seinem Lastwagen auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Spardorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) rangiert und dabei ein ordnungsgemäß geparktes Auto übersehen. Der Lkw drückte die Heckscheibe des Autos ein, so dass diese zersplitterte und vollkommen zerstört wurde. pol