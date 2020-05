Lastwagen wirbelt Styroporplatte auf

Die Polizei Ebermannstadt ermittelt wegen einer Unfallflucht am Freitag in Igensdorf. Am Mittag fuhr ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer auf der Bayreuther Straße in Richtung Nürnberg. Durch den Fahrtwind wirbelte er am Ortseingang eine am Boden liegende Styroporplatte hoch und diese flog durch die Luft. Die Platte stieß dabei gegen die Halterung des Windschotts eines geöffneten Schiebedachs eines entgegenkommenden VW Passat und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Autofahrer fuhr zunächst weiter, stellte aber kurze Zeit später bei einer Fahrtunterbrechung die Beschädigung fest. In dem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zur Ermittlung des Lastwagens. Auch könnte der Fahrer eines dunklen BMW mit Anhänger, der zum Unfallzeitpunkt auf Höhe der Shell-Tankstelle stand, den Vorfall registriert haben. Er wird gebeten, mit der Polizei in Ebermannstadt unter der Telefon 091914/73880 Kontakt aufzunehmen.