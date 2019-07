Beim Rückwärtsfahren hat's gekracht. Am Donnerstagmittag befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Lkw die Straße "Am Ziegelbrunn" in Haßfurt stadtauswärts und bog zum Wenden in den Neuseeleinsweg ab. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Opel Vectra die Straße in anderer Richtung. Als der Lkw-Fahrer rückwärts auf die Straße "Am Ziegelbrunn" einbog, übersah er den Opel. Auto und Laster kollidierten. Der Schaden liegt bei 1500 Euro.