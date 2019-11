Lastwagen verliert Gerüstfuß

Am Mittwochmorgen hat vermutlich ein Lastwagen einen Gerüstfuß auf der Kreisstraße FO 25 von Kersbach in Richtung Hausen verloren. Ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer überfuhr die verlorene Ladung. An seinem Auto entstand ein Sachschaden an der Bodenverkleidung von circa 500 Euro. Wer Hinweise zum "Verlierer" des Gerüstfußes geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0.