Lastwagen und Auto kollidieren

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Kreisstraße zwischen Ibind und Hohnhausen. Ein 48-jähriger Lastwagenfahrer war mit seinem Fahrzeug von Ibind in Richtung Hohnhausen unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte und zu weit auf der linken Fahrbahn war, fuhr genau in diesem Moment eine 56-jährige Chevrolet-Fahrerin auf die vorfahrtsberechtigte Straße ein. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3000 Euro. Auf beide Fahrer wartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit Punkten in Flensburg.