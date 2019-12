Lastwagen rutscht gegen eine Pfeilbake

Das ging schief: Am Montag gegen 18.15 Uhr rutschte der Anhänger eines Lastwagens mit österreichischer Zulassung auf der Kreisstraße bei Untermerzbach aufs Bankett und gegen eine Pfeilbake. Das Ganze passierte an der Einmündung Gleusdorf/Hemmendorf/ Ebern. Die Bake kippte mitsamt des Betonfundamentes um. Der 53-jährige Fahrer verständigte die Polizei, gleichzeitige grub die Besatzung des Lkw das Fundament wieder ins Erdreich. Somit ist am Laster und an der Bake augenscheinlich kein Schaden entstanden. Der Kreisbauhof wurde aber vorsorglich in Kenntnis gesetzt, um das Schild zu überprüfen.